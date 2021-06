Wonder Woman Gal Gadot bevallen van derde dochter

De 36-jarige Hollywoodster plaatst op Instagram een foto van haar complete gezin. „Ik voel me zo ontzettend dankbaar, blij (en moe). We verheugen ons om Daniella in ons gezin op te nemen”, schrijft ze.

Haar man, de in Amsterdam geboren vastgoedontwikkelaar Yaron Varsano (46), laat weten trots te zijn op de vrouw. „En nu zijn we met z’n vijven”, schrijft hij op Instagram. „Zo blij en dankbaar. Mijn lieve vrouw is een leeuwin. Zo dankbaar en nederig door jouw superkrachten.”

Het stel, dat trouwde in 2008, had al twee dochters, Alma (9) en Maya (4). Begin maart maakte Gadot bekend in verwachting te zijn van een derde.