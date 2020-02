’Wij zijn zo ingesteld op de perfecte maatschappij’

Ⓒ Foto Janita Sassen / MAX

Martine van Os, boegbeeld van We zijn er bijna! en Tijd voor MAX, komt met een nieuw programma. De presentatrice probeert in Niet zonder ons zes mensen met dementie en andere hersenaandoeningen aan passend werk te helpen. „Het is niet gezegd dat het een sprookje met een gelukkig einde is. Ik heb er weleens een nachtje van wakker gelegen.”