Ook prins Felix debuteert als model

Royals

Camilla 'zeer vereerd' met toekomstige titel koningin-gemalin

Camilla, de hertogin van Cornwall, heeft voor het eerst in het openbaar gereageerd op het nieuws dat koningin Elizabeth wil dat ze later koningin-gemalin wordt. Tijdens een werkbezoek in Londen zei de vrouw van prins Charles dat ze ’zeer, zeer vereerd’ is.