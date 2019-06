Fans Tino Martin woest: ’Ik kom nooit meer’

De harde wind was reden dat de deuren eerst al om 17.00 uur in plaats van om 16.00 uur open gingen. Vervolgens werd dat echter pas 18.30, waardoor veel fans uren stonden te wachten, meldt Shownieuws. Dat schiet sommigen in het verkeerde keelgat. Zo schrijft iemand naast wat scheldwoorden op Facebook: „ Sta hier al vanaf half 5. Nooit meer dat ik naar je toe kom.” Een ander spreekt van een slechte organisatie. Want in plaats van slecht weer, constateert zij: „Heerlijk zonnetje, plein vol met mensen.” Haar conclusie is dan ook: „Kansloos dit voor de prijs die je betaalt.”

Anderen vallen Tino Martin niet af en wijzen erop dat hij dit als zanger niet zelf beslist. „Hij baalt waarschijnlijk net zo hard als jullie. Dit is gewoon overmacht.” En een ander: „Is voor iedereen zijn veiligheid.” Voor de camera’s van Shownieuws laten anderen weten: „We hebben gewoon lekker een kroegje gepakt.”

Inmiddels is de post met de beledigende reacties eronder verwijderd.