Is deze spierbundel (27) de nieuwe vriend van Gaby Blaaser?

Heeft Gaby Blaaser in Danny haar grote liefde gevonden? Ⓒ Jean-Pierre Fourie/Instagram

Het ziet ernaar uit dat Gaby Blaaser weer gelukkig is in de liefde. Op haar verjaardag deelt de actrice foto’s waarop te zien is dat ze het wel heel gezellig heeft met de acht jaar jongere sportschoolhouder Danny.