Eerste echt Nederlandse Netflix-serie: ’Niet kijken voor het slapengaan’

Natuurlijk was er al Undercover, de Vlaams-Nederlandse misdaadserie over drugsbaron Ferry Bouman (gespeeld door Frank Lammers), maar nu is met Ares de eerste echte Netflix-serie van eigen bodem daar. De serie wordt direct in meer dan 190 landen gereleased. Een feit dat ook voor Jade Olieberg nog onwerkelijk is. „Ik realiseer mij nog niet heel goed hoe groot dit is”, laat ze weten aan BuzzE. „Het is onvoorstelbaar. Het voelt soms alsof ik droom.”

In Ares worden beste vrienden Rosa (een rol van Jade) en Jacob (Tobias Kersloot) gevolgd. Ze studeren geneeskunde en worden uitgenodigd door een geheim studentengenootschap waar ze zich overgeven aan een wereld vol rijkdom en macht. Spanning gegarandeerd, aldus Jade.

Horror

„Het is een enge maar ook zeker sexy wereld met horrorelementen. Maar het is niet dat in elke scène bloedspetters zitten”, zo omschrijft Jade de serie. „Hoe eng het is? Dat ligt eraan hoeveel je aan kan”, lacht ze. „Maar ik denk dat sommige mensen dit zeker niet voor het slapengaan moeten kijken.”

Het eindresultaat vindt Jade in ieder geval te gek. „Ik ben er echt trots op. Dat is best bijzonder omdat ik in zo’n beetje elk shot zit”, vindt ze. „Niet dat ik zo onzeker ben maar normaal let ik toch op andere dingen. Hoe je stem klinkt bijvoorbeeld, en of ik geen onderkin heb. Dat had ik nu helemaal niet.”

Doorbraak

Ondanks dat de 26-jarige Jade al een behoorlijk cv heeft, zal er nog bij weinig mensen een lichtje gaan branden bij het horen van haar naam. Ze debuteerde in de film Hoe overleef ik mezelf?, gebaseerd op de populaire boeken van Francine Oomen en was daarna te zien in series als Penoza, Celblok H en Dokter Deen. Ook speelde ze een aflevering van de Amerikaanse CBS-serie Ransom.

Dat Ares haar grote doorbraak kan worden, daar staat Jade nog niet echt bij stil. „Je weet niet hoe het gaat lopen maar toen ik auditie deed was het in ieder geval niet mijn focus om bekend te worden”, aldus de actrice. „Maar als je ziet hoeveel aandacht ervoor is, gaat dat misschien wel gebeuren.”

Ares is vanaf 17 januari op Netflix te zien. Naast Jade maakt een groot aantal jonge acteurs hun opwachting zoals Tobias Kersloot, Lisa Smit en Robin Boissevain.