Yolanthe: ’Tot nu toe nog geen behoefte aan seks’

Het thema van de nieuwe LINDA. is deze maand seks. In een dubbelinterview met Amerikacorrespondent Michiel Vos (50), die net als Yolanthe (35) in de Verenigde Staten woont, laat de voormalige voetbalvrouw weten dat ze op het moment meer waarde hecht aan liefde dan aan seks.

„Tot nu toe heb ik er geen behoefte aan gehad. Als je het een tijd niet doet, raak je eraan gewend. Net als andersom: als je het veel doet, heb je juist behoefte aan meer. Het is inmiddels zo erg dat mijn zusje van achttien laatst tegen me zei: ’Yo, dit is niet gezond, hoor.’ Maar ik heb vooral behoefte aan liefde. Een arm om me heen, als ik me rot voel.”

Michiel Vos, die met zijn oudste zoon afwisselend in Nederland en in Amerika woont, keerde vorige maand weer terug naar zijn vrouw in The States. En wanneer hij zegt dat hij nog nooit is vreemdgegaan, kan Yolanthe het niet laten een kleine sneer te geven aan Wesley. „Wat leuk om eens een man te ontmoeten die dat níét doet! Fijn om te weten dat het ook zo kan.”