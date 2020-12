Felix Meurders: ’Spijkers met Koppen was mijn zaterdagse uitje’

In juli werd bekend dat Meurders (74) bij het NPO Radio 2-programma, een van de langstlopende op de Nederlandse radio, vertrekt. „In mei kreeg ik het aanbod om een nieuw programma te maken. In de maanden daarna ben ik ermee vertrouwd geraakt dat ik afscheid ga nemen”, vertelt hij in gesprek met het ANP. „Moeilijk vind ik het niet, nee. Natuurlijk zal me na afloop een gevoel van weemoed overvallen, maar dat duurt denk ik niet lang. Ik ga met iets nieuws beginnen en daar ben ik voortdurend mee bezig. Dus ik heb nauwelijks de tijd om weemoedig te worden.”

De presentator kijkt terug op een bijzondere periode in zijn radiocarrière. „Het is altijd mijn zaterdagse uitje geweest. Het was echt een feestje. Ik heb ongelofelijk veel mooie dingen meegemaakt”, vertelt hij.

Rel met Frankrijk

Een van de momenten die hem bij is gebleven is het gesprek met Annemarie Jorritsma, destijds minister van Economische Zaken. „Het was een dag na de aankondiging van de verloving van Willem-Alexander en Maxima”, herinnert Meurders zich nog goed. „We zouden het over energievoorziening gaan hebben, maar uiteindelijk wou zij liever doorpraten over het koningshuis. Dat vond ze veel leuker. Op mijn vraag of een republiek niet veel beter was dan een monarchie flapte ze eruit: ’Nee, je moet er toch niet aan denken dat wij zo’n engerd als Jacques Chirac als president krijgen.’ Die uitspraak leidde tot een grote diplomatieke rel met Frankrijk.”

Zoiets laat volgens Felix ook de kracht van het BNNVARA-programma zien. „Het mooie van Spijkers is dat mensen zich op hun gemak voelen. Het is heel anders dan tv”, zegt hij, doelend op het feit dat de uitzendingen worden verzorgd vanuit een café. „Gasten komen niet in pak maar in een trui en joggingsbroek. Door de setting zijn ze veel meer ontspannen en minder op hun hoede.”

Leeg café, ouderwetse sfeer

Het Utrechtse café zal tijdens de laatste uitzending bijzonder leeg zijn. Vanwege de strengere coronamaatregelen mag publiek uiteraard niet komen. „Er wordt geen bier en wijn geschonken, de band mag uit hooguit drie muzikanten bestaan, gasten moeten na het interview meteen weg”, somt Felix op. „Natuurlijk is dat jammer. Maar ook in een leeg café gaan we er een ouderwetse uitzending van maken: met veel vrolijkheid en sfeer.”

Op 2 januari begint Meurders al aan zijn nieuwe klus op NPO Radio 5, dat ook op zaterdag wordt uitgezonden. In FM op 5 draait hij platen en praat hij met luisteraars die die dag iets bijzonders gaan doen. „Een mooie combinatie van mijn vroegere werk als dj en mijn huidige werk als interviewer. Daar verheug ik me erg op.”