Britt Dekker neemt afscheid van paard: ’We hebben er alles aan gedaan’

„We hebben er alles aan gedaan om de situatie van Patton te verbeteren”, schrijft Britt op Instragram bij foto’s en video’s van het onfortuinlijke paard. „Van de allerbeste artsen tot de alternatieve geneeskunde. Helaas is hij sinds woensdag niet meer opgestaan en werd zijn situatie slechter. Het liefst zoek je net zo lang door tot je je laatste euro hebt verspild als dat nodig zou zijn voor een herstel en een leuk paardenleven. Alleen zou dit nooit meer mogelijk zijn.”

De dertigjarige presentatrice uitte zondag al haar zorgen over het veulen. „Ik ben ten einde raad en ik wilde dit eigenlijk niet posten maar doe het toch in de hoop dat er iemand is die zoiets soortgelijks heeft meegemaakt. Al jullie gedachtes en informatie is heel erg welkom.”

Afscheidsbericht

Britt, die vorig jaar nog elfde werd op het NK Dressuur, bedankt tot slot ook nog haar volgers in het afscheidsbericht. „Mede dankzij jullie hulp en alle tips zijn we aan alle mogelijke en beste opties gekomen en hadden we echt weer even hoop. Heel veel dank daarvoor.”

Het veulen moest ooit de opvolger worden van George, het toppaard dat Britt van Talpa-baas John de Mol ’voor eeuwig in bruikleen’ kreeg in ruil voor het maken van programma’s.