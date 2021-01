Chaos bij RTL Exclusief: ‘Beau, hou je bij je leest’

De strijd tussen de streamingsdiensten is in volle gang en dat betekent dus veel nieuwe series de komende tijd. In de nieuwe aflevering van de Cultuur en Mediapodcast tippen Rob Goossens, Marco Weijers en Daphne van Rossum de mooiste pareltjes. Ook de wat oudere producties komen aan bod, want de Nederlandse dramafilm ‘De Dirigent’ uit 2018 zal binnenkort te zien zijn in 5000 bioscopen in China. Filmjournalist Weijers vertelt wat daaraan voorafging. En het nieuwe programma van Beau van Erven Dorens heeft een herstart gemaakt. Is RTL Exclusief nog te redden?