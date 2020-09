Peter Pannekoek: ’Mensen, ga naar theater nu het nog kan’

„Dit is mijn frustratie”, aldus Peter. „Ik merk gewoon dat er te weinig mensen gaan momenteel. Afgezien van de mensen die momenteel geen geld hebben of in een bepaalde risicogroep zitten, hebben mensen volgens mij niet door dat het er weer is. In elke stad, waar dan ook in Nederland zijn de theaters gewoon weer open.”

„Er werken zo veel mensen voor honderd man publiek, dat je denkt: ’Daardoor ga je juist failliet’. Maar dat doen ze alleen maar om het beste jongetje van de klas te zijn. Ik zou zeggen: GA! Het is de beste ervaring die je kan hebben. Gewoon live de magie zien. Nu kan het nog, over een maand zitten we weer in een lockdown.”