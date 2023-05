Joop en Janine van den Ende ’diep geraakt’ door overlijden Tina Turner

Joop van den Ende noemt haar levensverhaal ’ongekend’. „Tina heeft de diepste dalen van het bestaan gezien, maar wist zich dankzij haar talent altijd weer eruit te werken. Door te zingen en op te treden, kon ze alle ellende en misère opzij zetten.”

Toen Van den Ende de zangeres in 2015 benaderde voor de musical, wilde zij daar aanvankelijk niets van weten. „Ze had zich in Zwitserland teruggetrokken met haar man Erwin Bach, en wilde na alle turbulentie en alle successen vooral rust. Na lang aandringen ging ze toch om. Ze vond het belangrijk om de wereld te laten zien dat het leven altijd weer een herkansing biedt. Voor haar was de musical een pleidooi voor hoop en levenskracht.”

Muzikale erfenis

Tijdens het maken van Tina was de samenwerking hecht. „We merkten dat het haar zwaar viel, omdat ze alles weer moest herbeleven: de bittere armoede, het misbruik, het racisme. Maar gaandeweg veranderde er iets: Tina begon te beseffen dat de musical haar muzikale erfenis naar de toekomst zou brengen. Het was haar afscheid als artiest en als wereldster. Dat was emotioneel en tegelijk positief. Ze gaf haar uitzonderlijke talent en haar ongekende doorzettingsvermogen door naar de volgende generaties.”

De musical werd wereldwijd – van Londen tot Sydney – een groot succes. Van den Ende: „Janine en ik hebben daarna altijd contact met haar en haar echtgenoot gehouden. We wisten dat ze ziek was. Toch is het nieuws van haar overlijden voor ons een enorme klap. We zullen de herinneringen aan haar zorgvuldigheid en aan haar klasse voor altijd koesteren.”