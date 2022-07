Zien: Catherine schiet coverfoto Camilla voor speciale Country Life

De hertogin van Cornwall kwam zelf met het idee om haar schoondochter te vragen voor de covershoot, zegt hoofdredacteur Paula Lester. „En we konden niet gelukkiger zijn met het resultaat. De reeks foto’s die ze nam was zo goed dat we moeite hadden om er überhaupt drie te kiezen.” Catherine maakte de foto’s op Camilla’s eigen landgoed in Wiltshire.

Dat Catherine graag fotografeert was al bekend. De afgelopen jaren maakte ze vaak de officiële foto’s van haar kinderen, die bij verjaardagen met het publiek werden gedeeld. De shoot voor Country Life was de eerste keer dat de hertogin van Cambridge een officieel portret maakte van Camilla.

Eerder dit jaar werd al bekend dat Camilla deze zomer gastredacteur zou worden voor Country Life. De special ligt op 13 juli in de schappen, enkele dagen voordat de hertogin haar 75e verjaardag viert. Eerder ging haar man prins Charles ook al enkele keren aan de slag voor het blad.