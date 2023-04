’Cairo conspiracy’: giftige machtsspelletjes op Egyptische universiteit

Wat: thriller

Regie: Tarik Saleh

Met: Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri

Adam is zijn schooljaar nog maar amper gestart wanneer de grootimam sterft én hij getuige is van een moord op een jonge universiteitsmedewerker. Hebben die twee zaken iets met elkaar te maken? De Egyptische staatsveiligheidsdienst ruikt in ieder geval een buitenkansje. Met de verkiezing voor een nieuwe grootimam, kunnen ze een opvolger uitzoeken die geen conflicten met het politieke regime veroorzaakt. Hun doel: het stemproces van binnenuit manipuleren, via een onopvallende infiltrant. En daar komt de simpel ogende Adam om de hoek kijken.

Onder druk

De vissersjongen voelt al snel dat er iets niet klopt, maar kan geen kant op. Agent Ibrahim (Fares Fares) zet hem onder druk om contacten te leggen en informatie te ontfutselen. Intussen ruiken hoge universiteitspiefen ook onraad. Adam komt dus steeds verder klem te zitten tussen twee giftige fronten.

Regisseur Tarik Saleh (The contractor) maakt daar een beklemmende thriller van, die laat zien hoe een zuiver bedoeld geloof de speelbal wordt van hogere machtsstructuren. Dat schaakspel krijgt een lekkere onderhuidse spanning mee, in een hoog tempo. Op het Filmfestival van Cannes kreeg Saleh daar vorig jaar zelfs de scenarioprijs voor. Dat de laatste plotwendingen van Cairo conspiracy een beetje te makkelijk voelen, zal de jury waarschijnlijk door de vingers hebben gezien.

✭✭✭