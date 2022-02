Contactverbod voor ’vader’ denkbeeldige zoon Rebel Wilson

Volgens TMZ vertelt Wilson in de rechtbankdocumenten dat de man haar huis in Los Angeles vond en daar een handgeschreven brief afleverde waarin hij beweert dat de twee een twintigjarige zoon delen. De man zou beschrijven dat hij haar in 2001 heeft ontmoet in een club. Ze zouden daar hebben gepraat, gezoend en: „we weten allebei wat er daarna is gebeurd”, aldus de man. De Pitch Perfect-actrice zegt de ’vader’ van haar denkbeeldige zoon nooit eerder te hebben gezien.

Bij de brief zaten ook vreemde cadeautjes, zoals een knuffelpinguïn die een kaartje vasthoudt met de tekst love erop. Wilson liet in de documenten weten dat ze vreesde dat haar veiligheid in het geding zou zijn als de rechtbank de man niet zou verbieden te stoppen. De rechter bepaalde dat hij minimaal een kleine honderd meter van haar vandaan moet blijven en geen contact meer met haar mag zoeken.