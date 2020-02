’Raymi Sambo verhoord over geweldsincident’

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een 48-jarige verdachte in de zaak is verhoord, maar wil over de exacte identiteit niks zeggen. „Hij is niet aangehouden, maar heengezonden. Op dit moment doen wij vervolgonderzoek.” Zijn advocaat wenst geen commentaar te geven aan het entertainmentprogramma.

Het slachtoffer liet destijds aan De Telegraaf weten dat het in eerste instantie een ’gewone, gezellige oudjaarsnacht’ was. Ze zat buiten te praten met een vriend die met Sambo was meegekomen. „Die werd op een gegeven moment aangesproken door Raymi Sambo, die naar huis wilde. Wij drongen erop aan dat hij nog even bleef; het was immers gezellig. Er was even een discussie en toen liep ik naar hem toe. Ik zei alleen: ’Laten we 2020 leuk beginnen’. En toen kreeg ik die klap.”

Op Nieuwjaarsdag bezocht ze de Eerste Hulp, waar duidelijk werd dat ze een lichte hersenschudding heeft overgehouden aan de klap.

Vlak na het incident liet de acteur aan de redactie Shownieuws weten spijt te hebben van zijn actie. „Het was gewoon een hele domme, niet doordachte keus. Ja, dus heel stom. Ik heb er echt spijt van”, aldus de acteur. In het entertainmentprogramma waren ook de beveiligingsbeelden van het incident te zien.