Frans Bauer: ’Pa, wat mis ik je toch’

„Vandaag is mijn vader jarig”, schrijft de zanger bij een foto van zijn vader. „Het valt me ieder jaar weer zwaar. Pa, wat mis ik je toch, gefeliciteerd daar boven in de hemel.” Frans Bauer had een sterke band met zijn vader, die hij elke dag wel even belde en bezocht.

Veel volgers herkennen het gemis en steken hem een hart onder de riem.