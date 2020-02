De meest heftige TIRADES van Gordon Ramsay

Gordon Ramsay spreekt een van de kandidaten van het programma Hell’s Kitchen op een niet al te subtiele wijze toe... Ⓒ Getty Images

Hij staat bekend om zijn spectaculaire woede-uitbarstingen: Gordon Ramsay. De chefkok en televisiepersoonlijkheid maakt al jaren furore met televisieprogramma’s als Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares en Masterchef. De grofgebekte Schot is absoluut niet op zijn mondje gevallen en kan zo nu en dan verbaal flink uitvallen tegen de kandidaten van zijn shows. Voor zijn nieuwe programma worden deelnemers zelfs psychologisch getest of zij het ’hete’ temperament van de televisiekok kunnen verdragen. En dat is ook niet zo vreemd als je kijkt naar het opvallende vocabulaire dat de topkok tijdens zijn andere shows erop nahoudt...