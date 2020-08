Erica Terpstra kan niet wachten om weer op reis te mogen

„Het is een rare tijd. Ik mis het heel erg”, zegt Erica voor de camera van RTL Boulevard. Toch zit ze niet stil. „Ik ben optimist dus ik blijf gewoon bezig.”

De MAX-presentatrice bereidt zich alvast voor op het moment dat ze weer op reis kan. „Drie keer in de week over het strand met mijn personal trainer om fit for travel te zijn. Want als het weer mag: alsjeblieft.”

