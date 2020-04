Kattenkwaad tijdens Achtuurjournaal

Net als het overgrote merendeel van de Nederlanders beoefent ook Sander van Hoorn zijn beroep uit vanuit huis. De NOS-journalist, die in Brussel woont, was donderdagavond te zien in het Achtuurjournaal en toonde eerder deze week op sociale media hoe die voorbereidingen eruit zien.

Bij een foto van een camera, een lamp én zijn kat schreef hij op Twitter: „Thuiswerken betekent soms ook live vanaf het dakterras. Nu maar hopen dat kat zo vriendelijk is geen aanval te plegen op de camera!”

Toen het moment suprême donderdagavond eindelijk daar was, en Sander in gesprek met Annechien Steenhuizen zijn verhaal deed, kwam de kat in beeld en stal hij ongegeneerd de show. Terwijl het dier langzaam in beeld verschijnt en achter de correspondent langsloopt, klinkt er het geluid van een vallend kopje.

„Dat is het nadeel van op het balkon staan, dat er een kat weleens een kopje kan laten flikkeren”, is de reactie van Sander, die er wel om kan lachen. Op Twitter deelde hij de video, waarbij hij duidelijke taal spreekt: „Katten winnen. Altijd.”

Sander had zijn kat overigens preventief binnengehouden, maar het was zijn dochter die het zielig vond en daarom de deur had opengedaan.