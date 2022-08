Fans Beyoncé boos op Monica Lewinsky na grap over Partition-tekst

Maandag werd bekend dat Beyoncé het nummer Heated van haar nieuwe album Renaissance opnieuw gaat opnemen. De Amerikaanse zangeres kreeg veel kritiek op het lied, omdat hierin twee keer de term ’spaz’ voorkomt, die volgens voorvechters van mensen met een beperking „denigrerend” is.

„Uhm, nu we toch bezig zijn.. Partition”, reageerde Lewinsky op Twitter op het nieuws. Daarmee verwijst ze vermoedelijk naar de tekst „Oh, he’s so horny, yeah he wants to fuck. He popped all my buttons, he ripped my blouse. He Monica Lewinsky’d all on my gown” uit het nummer Partition (2013), waarmee over een man wordt gepraat die klaarkomt. De zin gaat over de befaamde jurk van Lewinsky waarop een spermavlek van Clinton zat en waardoor het bewijs werd geleverd dat de twee een seksuele relatie hadden.

Bill Clinton’d

Vermoedelijk maakte Lewinsky een grap, want na de release van het nummer merkte ze al grappend op dat de tekst eigenlijk „he Bill Clinton’d all on my gown” moest zijn, omdat het om het sperma van Clinton ging.

Toch konden veel mensen op Twitter het grapje niet waarderen. Zo vonden Twitteraars het ongepast dat ze ’haar’ tekst vergelijkt met de tekst over mensen met een beperking. Daarnaast moet Lewinsky volgens sommigen ophouden met het spelen van het slachtoffer en het grappend reageren op songteksten. „Lachen om de dingen die mij hebben gekwetst en hebben vernederd is de manier waarop ik het heb overleefd”, zei Lewinsky daarop. Daarmee kon ze dan weer wel op veel bijval rekenen.