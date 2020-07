Bram Moszkowicz en Rachel Hazes gaan schapen drijven voor SBS

De twee dagen durende voettochten voert de BN’ers dwars door natuurlandschappen. Tegelijkertijd is er ruimte voor vaak zeer persoonlijke gesprekken.

Rachel Hazes noemt haar deelname een prachtige ervaring. „Soms vergeet ik wel eens hoe mooi de Nederlandse natuur eigenlijk is. Toen ik gevraagd werd voor dit programma, wist ik niet goed wat ik kon verwachten, maar al snel was ik erg verrast door de schoonheid van het landschap waar we doorheen liepen, de gesprekken met Bram en het leven als herder.”

Het hek van de dam is een van origine Frans format. Welke koppels nog meer meedoen aan het programma wordt in de aankomende weken bekendgemaakt. De eerste aflevering wordt op 21 augustus uitgezonden.