Wel hebben ze dezelfde tegenstanders, onder wie de Nederlander Ron Smoorenburg (44). Deze vechtsporter uit Nieuwegein verdient al jaren zijn brood met dit soort films. Nu speelt hij een Duitse huurling onder commando van superschurk Collins (Scott Adkins). Hun doelwit is een Chinese erfgename (Jennifer Yang), die haar fortuin wil gebruiken om de macht van de misdaadsyndicaten te breken. Door het lot samengebracht, vindt zij Iko Uwais, Tony Jaa en Tiger Chen aan haar kant.

Regisseur Jessie V. Johnson combineert in Triple threat achtervolgingen en explosies met hevige gevechtscènes en onderkoeld komische onderonsjes. Niet grensverleggend, maar best amusant. Liefhebbers van dit genre zullen zich er dan ook vast niet aan storen dat het verhaaltje verder weinig om het lijf heeft. Ook de continuïteitsfouten – let maar eens op de hakken van Jennifer Yang – gaan verloren in al het smakelijke geknok.