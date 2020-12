André van der Toorn na 20 jaar weg bij SBS6, Wegmisbruikers stopt

Van der Toorn werkte twintig jaar voor SBS6 en maakte onder meer programma’s als Wegmisbruikers, Van Onze Centen en De Gevaarlijkste Wegen van Nederland. „Ik heb een fantastische tijd gehad bij SBS6. Er is me altijd veel ruimte gegeven om mijn creativiteit in te zetten in een brede range programma’s”, zegt de 58-jarige presentator. „Daarbij heb ik constant met leuke, goede collega’s en producenten mogen werken.”

Hij vindt het jammer dat de samenwerking stopt. „Maar ik kijk met groot plezier terug op de afgelopen twintig jaar bij SBS6 en zie er naar uit om volgend jaar met volle energie nieuwe uitdagingen aan te gaan.” Marco Louwens, directeur Televisie van Talpa Network, bedankt Van der Toorn ’voor de meer dan prettige samenwerking’. „Ik wens hem heel veel succes bij alles wat hij straks gaat ondernemen.”