Vlaamse acteur Raymond Bossaerts (81) overleden

Tot in de jaren 2000 bleef Bossaerts een vertrouwd gezicht op de Vlaamse televisie. Hij vertolkte veel gastrollen, onder meer in de VRT-reeksen Postbus X en Heterdaad. Van 2006 tot 2008 had hij een vaste rol als Victor Corthout in de Vlaamse soapserie Thuis.

Daarnaast was de acteur ook actief in het theater.