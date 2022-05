James Corden lovend over Harry en Meghan: ’Enorm veel respect en bewondering’

„Ik ben een grote fan van beiden”, zegt de presentator van The Late Late Show op CBS. „Ik heb enorm veel respect en bewondering voor Harry. Iedereen die om hem heen is geweest en tijd met hem heeft doorgebracht, zou hetzelfde voelen.” Corden heeft in het interview louter positieve woorden voor het paar dat in 2018 trouwde, en beschrijft prins Harry bovendien als een ’toegewijde’ echtgenoot en vader. Negatieve berichten over de twee zouden niet ’de hele tijd geuit hoeven te worden’, vindt hij.

James was in mei 2018 ook aanwezig op de bruiloft van Harry en Meghan. Hij woonde niet alleen de huwelijksceremonie en de aansluitende lunchreceptie bij, maar was ook een van de tweehonderd genodigden voor het huwelijksfeest.