Demi Lovato verloofd

Demi en Max leerden elkaar begin dit jaar kennen. „Toen ik een klein meisje was, noemde mijn vader mij altijd ’zijn kleine partner’ - iets dat misschien raar klinkt zonder zijn zuidelijke cowboy-accent. Voor mij was het wel duidelijk. En nu weer helemaal, want ik word nu zelf iemand anders z’n partner”, schrijft Demi bij de foto’s van haar en Max op het strand.

„Vanaf het moment dat ik je leerde kennen wist ik dat ik van je hield”, gaat ze verder. „Ik heb me nog nooit zo onvoorwaardelijk geliefd gevoeld door iemand in mijn leven, behalve door mijn ouders. Inclusief mijn gebreken en alles. Je laat me nooit iemand anders zijn dan wie ik ben en je laat me de beste versie van mezelf zijn.”

Al met al lijkt alles weer de goede kant op te gaan met Demi Lovato, die eerder dit jaar nog sprak over haar problemen en de bijna fatale overdosis die ze nam in 2018.