Henny Huisman is de meest irritante BN’er in een reclamespot

Huisman won de prijs voor zijn rol in de reclame van Meubelzorg. De televisiemaker kreeg 48 procent van de stemmen en versloeg onder anderen Frank Lammers (Jumbo) en Wesley Sneijder (TOTO). In 2008 won Huisman de prijs ook al voor zijn rol in een reclamespot.

Maxime Meiland won de prijs voor de meest irritante influencer die reclame maakt en versloeg daarmee onder meer Monica Geuze, NikkieTutorials en Lieke van Lexmond. Stemmers zouden het irritant vinden dat Meiland haar kind zo vaak inzet voor reclames.

Beveiligingsbedrijf Verisure won de prijs voor de meest irritante reclame. Het spotje zou taaltechnisch niet kloppen en het zou ongeëmancipeerd zijn dat een vrouw haar man op zijn werk belt om een alarmsysteem te regelen.