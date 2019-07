Bram Krikke stopt met Bram in de Buurt

„Droevig nieuws: Bram In De Buurt stopt ermee. „Leave the party when it’s still fun.” Na 90 afleveringen is het tijd om andere mooie dingen te gaan maken. Met pijn in het hart, dat dan weer wel. Volgende week zal de laatste aflevering te zien zijn. Meer info volgt”, aldus Bram.

In het programma, dat te zien was op het YouTube-kanaal van SLAM! hield hij straatinterviews, wat vaak hilarische situaties opleverde.