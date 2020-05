Emma Bunton bouwt eigen Hogwarts in schuur

In de schuur had de zangeres onder meer de zwevende kaarsen nagebootst zoals die branden in de grote eethal van de toverschool, die in de Nederlandstalige versie de naam Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus kreeg.

De familie speelde voor de negende verjaardag van zoon Tate ook een rondje ’sorting hat’, waarbij duidelijk wordt in welke van de vier afdelingen van de school leerlingen worden ingedeeld. Of Emma, haar echtgenoot Jade en zoons Tate en Beau (12) in Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw of Slytherin terechtkwamen, maakte de zangeres niet bekend.

Bij een foto van haarzelf en Tate op het strand, schreef Bunton: „Mijn wereld, mijn alles. Je leert me elke dag iets, en ik zal altijd achter je staan. Gefeliciteerd Tate, vandaag 9 jaar oud. We houden van je.” De jarige job kreeg daarop felicitaties van onder meer de familie Beckham. Victoria schreef onder de post: „Fijne verjaardag Tate, kussen van ons allemaal!.”