Harvey Weinstein Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is intussen al meer dan twee jaar geleden dat de eerste beschuldigingen tegen Harvey Weinstein naar buiten kwamen. Het deed Hollywood schudden op zijn grondvesten. Maar was het vermeende misbruik van talloze actrices door de filmproducent al niet schokkend genoeg; al snel nam het verhaal een nog spraakmakender wending toen bleek dat Weinstein een lijst had vastgelegd van 91 personen die wel eens uit de school zouden kunnen klappen over zijn vermeende misbruikpraktijken. Spion Seth Freedman werd door de particuliere inlichtingendienst Black Cube ingeschakeld om deze mensen te volgen. Ook nu hij de verhalen kent, heeft hij daar geen enkele spijt van.