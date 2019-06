Zwemtocht viel Jan-Willem Roodbeen vies tegen

Jan-Willem zwom 500 meter, een schijntje vergeleken met de 200 kilometer die Maarten in vier dagen tijd aflegt. „Je beseft dat wat hij doet niet normaal is als je nagaat dat hij mijn afstand bijna 400 keer aflegt.” De dj nam zijn zwemtocht serieus en bereidde zich goed voor. „Ik heb in het zwembad elke keer zo’n 600, 700 meter gezwommen, omdat het in open water toch anders is. En ik heb één keer in open water geoefend.”

Hoewel het weer „ontzettend meezat” - „het was geen ramp om het water in te gaan” - heeft Jan-Willem in het kwartier dat hij zwom niet zijn roeping gevonden. „Ik ben niet gemaakt om te zwemmen, laat mij maar liedjes draaien.” Vergeleken met de prestatie van Maarten noemt de dj zijn afgelegde meters „eigenlijk een laffe afstand.” „Maar daar gaat het ook niet om, het gaat om geld ophalen.”

Radio op z’n mooist

En dat doet Jan-Willem ook nu hij weer op het droge staat. Radio 2 maakt maandagavond, als ook Maarten binnen is, de eindstand van Jan-Willems actie bekend. „Ik mocht de laatste dagen niet meer op de website kijken, dus ik heb geen idee hoeveel er al binnen is.” Jan-Willem ging voor 2222 euro, „want dat is ons sms-nummer”, en hoopt dat „we inmiddels door de 10.000 zijn.” Maandagmiddag staat de teller echter al op ruim 23.000 euro en er kan nog worden gedoneerd.

Hoewel hij het zwemmen pittig vond, heeft Jan-Willem ’totaal geen spijt’ dat hij het water in is gedoken. „Het is juist heel leuk, ik ben een soort doorgeefluik van de luisteraar.” De Radio 2-ochtend-dj en zijn sidekick Jeroen Kijk in de Vegte volgen Maarten op de voet. Vanuit een sloepje maakten de twee hun radioshow. „Met een laptop op schoot om liedjes te kunnen draaien. Dat brengt het zo dichtbij, dit is echt radio op z’n mooist.”