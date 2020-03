Finale The voice kids verplaatst naar juni

De finale van The voice kids, die op 1 mei zou plaatsvinden, valt in het water. De uitzendingen die al zijn opgenomen, worden ingekort om zo materiaal te sparen.

„Gezien de huidige situatie heeft RTL besloten The Voice kids langer door te laten lopen. De ingeplande afleveringen worden ingekort en verrijkt met extra en nieuw materiaal. Vanaf vrijdag starten de ingekorte uitzendingen om 20.00 uur en duren tot 21.30 uur”, volgens een woordvoerder van RTL.

„Op deze manier hopen we in de eerste week van juni meer mogelijkheden te hebben om een te gekke finale neer te zetten, waarbij we de veiligheid van alle betrokkenen kunnen garanderen. Uiteraard houden wij continu de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten en volgen deze op.”

De jeugdversie van The Voice of Holland heeft met nog een probleem te kampen: coach Anouk is gestrand in Marrakesh door de coronacrisis.

Marco Borsato viel eerder uit als coach door privéproblemen, hij wordt in de finale vervangen door Ilse DeLange. Ali B en Sanne Hans (Miss Montreal) maken het plaatje compleet.

De auditierondes en de battles zijn al opgenomen, de finale is het enige onderdeel van de tv-talentenjacht die live zal zijn.