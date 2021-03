Pierre van Hooijdonk afgemaakt op Twitter om opmerking vrouwelijke scheidsrechter

Pierre van Hooijdonk merkte vooraf aan de wedstrijd bij de NOS op dat Frappart dan wel tien jaar ervaring had als scheidsrechter, maar zelf nog nooit op dat hoge niveau had gevoetbald en het daardoor voor haar ’te snel’ zou kunnen gaan. De Twitteraars die het niet met hem eens zijn, voeren als argument aan dat de meeste mannelijke scheidsrechters eveneens niet op hoog niveau gevoetbald hebben. Zij verwijten hem dan ook seksisme.

Toch is een enkeling het met hem eens en spreekt van ’selectieve verontwaardiging’. „Pierre van Hooijdonk geeft zijn mening over een scheidsrechter. Hij onderbouwt die mening. Omdat het een vrouw is en zijn mening impopulair is vallen veel mensen over hem. Terwijl hij hetzelfde zegt over mannelijke scheidsrechters. Wow!”.

Begin deze maand werd Van Hooijdonk ook al sterk bekritiseerd op het sociale platform vanwege zijn beschuldiging aan het adres van René van der Gijp en Johan Derksen, nadat die laatste in Veronica Inside zijn standpunt over Qatar gehekeld had.