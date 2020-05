Acteurs roepen minister op: maak acteren contactberoep

„Ik snap dat je in het begin met de botte bijl moet hakken, maar we zijn nu een paar maanden verder”, vertelt Ramses-acteur Maarten Heijmans aan BuzzE. Met Toneelgroep Amsterdam is hij zelf woensdag weer begonnen met repetities. „Het gaat niet alleen om die sector, het gaat ook om degene die je jas ophangt, het restaurant aan de overkant, decorbouwers”, vult hij aan.

Zelf heeft Heijmans het idee dat minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) wel iets meer „liefde en aandacht” aan de sector kan geven. „Die 30 mensen in een theaterzaal kan echt helemaal niemand iets mee. Ik vraag me af de minister echt hart voor cultuur heeft of dat ze gewoon als beroepspoliticus op die plek is beland.”

Uitlatingen

Ook Cornald Maas, Loek Peters, Halina Reijn, Claudia de Breij en Cynthia Abma laten zich verontwaardigd uit op sociale media.

Dinsdag schreef filmmaker Diederik Ebbinge een ingezonden brief aan de NRC. Hij verwijt Youp van ’t Hek dat hij in zijn laatste column geen empathie (meer) toont voor de noodlijdende culturele sector waarin hij ook zelf werkzaam is.