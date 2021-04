Mischa Blok wil binnen een jaar op tv presenteren

Ondanks haar tv-ambities heeft Mischa het prima naar haar zin bij NPO Radio 1. Daar presenteert ze samen met Toine van Peperstraten een middagprogramma. Ze presenteerde het afgelopen jaar vier nachten in de week op NPO Radio 1 Miss Podcast. Hoewel Mischa het programma heerlijk vond om te doen, trok het toch een zware wissel op haar leven. „Je hebt een chronisch slaapgebrek”, zegt ze daarover. „En je bent altijd alleen.”

Voordeel van een nachtprogramma vindt Mischa wel dat de gasten die bij haar aanschuiven de rust hebben voor het gesprek. „Het is het einde van hun dag. Dus ze zijn helemaal leeg. Ze gaan eerder lachen of huilen. Je krijgt dan ook hele persoonlijke dingen te horen.”

Echt gesprek op tv

Het is juist die spontaniteit die Mischa mist op televisie. Ze heeft dan ook goed over haar rol bij een eventuele tv-carrière nagedacht. „Wat ik zo leuk vind aan radio is het spontane, het ongescripte”, legt ze uit. Ze vertelt dat in talkshows alles eigenlijk al voorgekookt is. De presentatrice mag ook wel eens als gast aanschuiven en krijgt vooraf te horen wat er van haar wordt verwacht. Redacteuren zeggen dan volgens Mischa wat er gevraagd wordt en wat de gast moet antwoorden.

Daar houdt ze zich volgens eigen zeggen nooit aan. Mocht ze op tv een programma krijgen dan is ze van plan om het anders te doen. „Zou het niet leuk zijn om eens een echt gesprek op tv te houden?” De presentatrice ziet daarin een taak voor zichzelf weggelegd.