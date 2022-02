Premium Het beste van De Telegraaf

Geen huiswerk maar leuke uitstapjes in je agenda

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Na een stormachtige week breekt een veelbelovend weekend aan. Waarin deuren (langer) mogen worden geopend en nog meer vrijheden lonken. Het is voor veel scholieren bovendien vakantie, dus noteer in je agenda geen huiswerk, maar uitstapjes die je hoofd leegmaken, een adrenalinekick geven of je creativiteit aanwakkeren.