Ook Marten en Oopjen spelen rol in slavernij-expositie

De grote slavernij tentoonstelling in het Rijksmuseum, die op 12 februari komend jaar opent, zal tien persoonlijke verhalen vertellen. Niet alleen van hen die moesten leven in slavernij, zich er tegen verzetten en uiteindelijk in vrijheid konden leven, maar ook van de mensen die in financieel opzicht van dit systeem profiteerden. Zoals Marten en Oopjen bijvoorbeeld, het rijke echtpaar dat we kennen van de portretten van Rembrandt die het stel zo fraai vereeuwigde.