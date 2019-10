Samantha Steenwijk spot met teenblessure

Maar tijdens de uitvoering van het lied, past Samantha Steenwijk de tekst aan op haar eigen situatie. Vorige week raakte ze tijdens Dancing with the Stars geblesseerd aan haar teen, die nu in het gips zit.

In plaats dat ze moet zingen Ik heb geluk gekend, maar ook verdriet gekend en hoe vaak stootte ik mijn kop, maakte de zangeres van het laatste deel: hoe vaak stootte ik mijn teen. Dit tot grote hilariteit van haar muzikale collega’s.

„Dat is toch leuk om er af en toe een grap over te maken. Er zijn ergere dingen in het leven. Het gaat redelijk goed, binnenkort moet ik naar het ziekenhuis en dan gaan ze kijken hoe ik er voor sta. Net als tijdens de finale draag ik nog steeds twee verschillende maten schoenen. Het is even niet anders”, lacht Samantha , die ondanks haar blessure, de finale van Dancing with the Stars wist te winnen.