Operazanger Franz Mazura (95) overleden

Mazura, die vaak werd gevraagd voor rollen van slechteriken en wonderlijke types, boekte successen in Berlijn, Wenen, Parijs, New York en Buenos Aires. Ook werkte hij in het verleden aan enkele producties mee van De Nationale Opera in Amsterdam, bijvoorbeeld rond de eeuwwisseling in Elektra en in Capriccio.

Afgelopen jaar stond Mazura nog als Hans Schwarz in Wagners opera Die Meistersinger von Nürnberg op het toneel van de Berliner Staatsoper.