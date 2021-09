Nieuwe Marvel-superheld nogal inwisselbaar

Shaun heet hij nog in het begin van de film, een schijnbaar doodnormale jongen uit San Francisco. Wanneer hij in een spectaculaire scène wordt aangevallen door tuig met bovennatuurlijke krachten, kan hij niet langer verbergen dat hij stiekem behoorlijk thuis is in de eeuwenoude vechtkunsten, ook tot verbazing van zijn beste vriendin Katy (Awkwafina). Zij reist mee naar China, waar haar vriend moet zien te voorkomen dat zijn boosaardige, onsterfelijke vader voor een regelrechte ramp zorgt.

Bomendoolhof

Marvel-fanaten zullen in dit nieuwe avontuur haakjes vinden met Iron Man en Doctor Strange, terwijl de leek zich kan vergapen aan wolkenkrabbergevechten en een bewegend bomendoolhof. Prima vermaak, maar veel verrassends is er verder niet te vinden. Gokken in Macau, oude krijgers in een bergdorpje, een grote draak als apotheose; dit is China zoals we het al veel vaker hebben gezien.

Simu Liu als de titelheld in Marvels ’Shang-chi and the legend of the ten rings’.

Daar komt bij dat Shang-Chi’s achtergrondverhaal, inclusief de magische tien ringen van zijn vader, nauwelijks indruk maakt. Het vlakke acteerwerk van hoofdrolspeler Simu Liu helpt dan ook niet mee. Ter compensatie is er gelukkig de altijd geestige Awkwafina. Met haar bijrol blijkt zij de beste nieuwe aanwinst voor het Marvel-universum te zijn.

✭✭✩