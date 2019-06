De schrijver groeit op als wees, op de universiteit van Oxford is hij een gekkie en in de liefde is het struikelen, vallen en weer opstaan. Op brave, Wikipedia-achtige wijze vinkt de Finse cineast alle belangrijke gebeurtenissen af uit de vormende jaren van Tolkien, een sterke rol van Nicholas Hoult (X-Men, Mad Max). Veel tijd wordt daarbij doorgebracht in Barrow’s Stores, een theehuis in Birmingham waar Tolkien over het leven filosofeert met zijn vriendengroepje, de latere ’fellowship’ uit The lord of the rings.

De film wint aan vaart en spanning als Tolkien naar het front van de Eerste Wereldoorlog wordt gestuurd waar alle groteske gruwelen belangrijke ingrediënten worden voor zijn latere boeken. Zien we daar in een Duitse soldaat met vlammenwerper niet Smaug, de vuurspuwende draak uit The hobbit?

Cameraman Lasse Frank Johannessen en de effectenafdeling zetten groot in, waardoor sommige scènes zelfs de flair krijgen van de majestueuze Tolkien-verfilmingen die regisseur Peter Jackson het licht deed zien. Zo is Tolkien een traditionele, maar mooi gemaakte en goed geacteerde biopic geworden. Die vaak genoeg vonkt, maar net te weinig vlamt.