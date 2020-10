Grootste bioscoopketen Cineworld dicht na uitstel nieuwe Bondfilm

The Sunday Times meldt dat het bedrijf dat meer dan 9500 bioscopen runt, tot het besluit is gekomen naar aanleiding van het uitstel van de première van de nieuwe James Bondfilm No Time To Die. Die zou in april zijn, maar werd verschoven naar november en pas is de première weer uitgesteld naar het voorjaar 2021.

Naar verwachting moeten volgens de BBC zo’n 120 Britse bioscopen hun deuren sluiten en staan er als gevolg daarvan zo’n 5500 banen op de tocht.