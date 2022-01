Idris Elba tóch de nieuwe James Bond?

„Ik ben bevriend met hem, hij is een geweldige acteur”, zegt producent Barbara Broccoli in een podcast van entertainmentwebsite Deadline. Ook producent Michael G. Wilson is te gast in de podcast. „Het is onderdeel van het gesprek. Maar het is moeilijk gesprekken voeren als er nog iemand in de stoel zit.”

Ze doelt daarmee op Craig, die pas geleden nog voor de laatste keer Bond speelde. Daarom is dan ook besloten om eerst te wachten tot No Time To Die niet meer in de bioscoop te zien is, ook voor Craig. Ze besloten het „tot die tijd niet te hebben over een andere acteur voor de rol”, aldus Broccoli.

Daniel Craig speelt in No Time To Die voor de vijfde keer agent 007. In de film, die door het coronavirus twee jaar is uitgesteld en afgelopen september verscheen, neemt Bond het op tegen een maniak die de wereld bedreigt met een virus.