Snackmasters is lijdensweg voor chefkoks

Vanuit hun eigen restaurantkeuken doen de chefs onder tijdsdruk een poging om zoete of hartige snacks zoals een sultana en chips zo identiek mogelijk na te bootsen. De makers van de originele snacks bepalen wie doorgaat en wie er afvalt.

Er een eigen draai aan geven, is verboden. „Het wordt absoluut niet gewaardeerd als de chef denkt dat hij een betere versie kan maken”, legt Miljuschka uit. „Dat is natuurlijk heel moeilijk voor een chef. Die denkt alleen maar: dit kan beter. Of er moet nog een vleugje dit of dat bij. Dat is voor hen een lichte lijdensweg.”

Coronaprogramma

„Soms gaat het fenomenaal goed, en soms denk je: je had beter helemaal niet mee kunnen doen”, lacht Miljuschka. Volgens haar zit de moeilijkheid op verschillende vlakken. „Iedere snack heeft zijn eigen unique selling point in structuur, vorm, gewicht, kleur, noem maar op. De gemaakte snacks moeten toch zeker aan 9 van de 10 punten voldoen. Anders ben je gewoon hartstikke af.”

Aan het programma, dat Miljuschka samen met Martijn Krabbé maakt, doen verschillende bekende chefkoks mee als Ron Blaauw, Hans van Wolde en Margo Reuten. Voor hen is het waarschijnlijk het ideale coronaprogramma. „Ik denk wel dat dat voor veel mensen de reden is geweest om ja te zeggen waar ze anders misschien nee hadden gezegd. Hier ga je niet aan beginnen als je restaurant op volle toeren draait. Het is een soort tussentijdse dagbesteding tijdens coronatijd.