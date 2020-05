GTST na zomer door met vier afleveringen per week

„We komen na de zomer weer terug, maar wel vier keer per week volgens mij”, zei Joep op Instagram in een vraag- en antwoordsessie met fans. „We hopen dat we in juni weer kunnen draaien, maar dat is nog lang niet zeker.”

Half maart besloot RTL met producent EndemolShine om vanwege de coronacrisis het aantal afleveringen per week terug te schroeven van vijf naar vier. De soap zou zo langer door kunnen gaan ondanks dat de opnames stil liggen.

Vorige maand werd duidelijk dat GTST eerder stopt. De laatste aflevering is al op 28 mei te zien in plaats van eind juni. Daardoor is er ook geen grote zomercliffhanger.