Kanye West koopt huis voor bijna 50 miljoen euro

Ondanks die flinke verkoopsom zullen de kinderen van Kim en Kanye niet allemaal hun eigen kamer krijgen in het nieuwe huis van pa. De villa zou slechts vier slaapkamers hebben, één voor de rapper en drie voor North (8), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (2).

Naast zijn nieuwe villa is Kanye ook eigenaar van een ranch in de staat Wyoming en het huis waarin hij opgroeide in Chicago. Met Kim liet hij een landgoed bouwen in het chique plaatsje Hidden Hills in de buurt van Los Angeles. Na hun scheiding blijft zij daar volgens TMZ wonen, omdat ze er veel familieleden in de buurt heeft.