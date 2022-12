Daniel Craig over Glass Onion-rol: gay zijn is heel normaal

De seksualiteit van Blanc wordt niet benoemd; de kijker ziet alleen dat hij samenleeft met een man. Maar regisseur Rian Johnson erkende bij een screening in Londen dat Blanc gay is.

„Het is de normaalste zaak van de wereld”, stelt Craig in The Sunday Times. „Maar we maken er geen groot ding van. Op deze manier voelt het helemaal goed. Als acteur reflecteer je op het leven. En deze gayrelatie van Blanc reflecteert op mensen in mijn leven.”

Moordmysterie

In het tweede deel in de reeks wordt Blanc uitgenodigd voor een moordmysterie op het afgelegen eiland van een miljonair. Andere rollen in de film zijn weggelegd voor Kate Hudson, Janelle Monáe en Edward Norton. Netflix heeft Glass Onion op verzoek van fans in talloze landen even in de bioscoop uitgebracht, maar dat was in Nederland niet het geval.

Glass Onion is vanaf 23 december op Netflix te zien.