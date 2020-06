’Jeff Bezos en verloofde voor rechter gesleept door gekwetste broer’

Volgens Michael hebben de twee hem voor de wolven gegooid, toen ze hem ervan beschuldigden pikante foto’s te hebben gelekt aan National Enquirer. Het ging om foto’s die de miljardair naar Lauren stuurde in het begin van hun affaire, toen die nog niet bekend was. Jeff Bezos was toen immers nog getrouwd met zijn vrouw MacKenzie.

Volgens Michael Sanchez zou hij nooit zoiets doen. „Ik heb mijn zus altijd voor honderd procent gesteund en beschermd, sinds de dag dat ze geboren werd. Ik heb vrijwillig al talloze keren de klappen voor haar opgevallen. Wat het deze keer anders maakt, is dat ons gezin uiteengescheurd wordt en dat Lauren daar niets om lijkt te geven”, verklaart hij zijn actie. Hij wil Lauren en Jeff Bezos nu namelijk voor de rechter slepen wegens smaad.

Excuses

Volgens hem had hij de foto’s in eerste instantie überhaupt niet in zijn bezig en hebben federale rechercheurs zijn naam gezuiverd. „Vanaf het moment dat de FBI en de eigen onderzoekers van Amazon hebben uitgezocht dat ik de foto’s die gebruikt zijn om Jeff te chanteren, nooit in mijn bezig heb gehad, verwachtte ik een persoonlijke verontschuldiging. Op zijn minst. Maar Jeff en Lauren zijn er nooit op teruggekomen.”

Nu die niet gekomen is, onderneemt hij stappen. „Ze hebben me voor de wolven gegooid. Helaas is de eerstvolgende keer dat ik ze weer zie, waarschijnlijk in de rechtbank.”

Vuile was

Een insider meent te weten dat de beledigde broer in zijn juridische strijd met niets minder genoegen zal nemen dan een excuses op de voorpagina van de Washington Post, de krant waarvan Bezos eigenaar is. „Hij is erop gebrand zijn moment in de rechtbank te hebben en dat zal niet leuk zijn voor de rijkste man ter wereld. Michael zal de vuile was buiten hangen. Laat maar komen.”