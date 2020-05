Ellie Goulding komt met nieuw album

Haar laatste werk, Delirium, dateert uit 2015. Goulding bracht in 2018 wel de single Close to me uit, de eerste single van haar nieuwe album.

Eerder meldde Goulding dat haar vierde album al in 2019 uit zou komen, maar dit maakte zij niet waar. Het was onduidelijk waarom Brightest Blue werd uitgesteld.

De 33-jarige zangeres brak in 2011 door met de single Lights en hits als I need your love, Burn en Love me like you do.